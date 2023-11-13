Kahramanmaraş EXPO 2023 Kitap Fuarı 475 bin okuru ağırladı

Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen fuar, 9 gün boyunca kitapseverleri ağırladı.

45 yayınevi ile 11 şair ve yazarın katıldığı etkinlikte okurlar, yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma imkanı buldu.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın edebiyatın ve istiklalin başkenti olduğunu belirterek, mükemmel bir sanayisinin olduğunu dile getrdi.

Kentin tanınma noktasında eksiklikleri olduğunu düşünerek hem ulusal hem de uluslararası boyutlu bir proje yapmaya karar verdiklerini ve uluslararası alanda kuruluşu olan 2023 EXPO'ü kente kazandırdıklarını söyledi.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda sürekliliği sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Mahçiçek, alan içerisinde Kristal Lagün Havuzu, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi gibi çeşitli örnek projelere imza attıklarını belirtti.

Belediye tarafından organize edilen kitap fuarına vatandaşların büyük teveccüh gösterdiğini ifade eden Mahçiçek, 9 gün süren organizasyonda 475 bin okurun fuarı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Mahçiçek, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



