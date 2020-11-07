KAHRAMANMARAŞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 18 yıldır memleketin her köşesinde vatandaşın layık olduğu çağdaş ulaşım ve haberleşme imkanlarını oluşturmak üzere büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları projelerin Türkiye'nin büyük hedeflerine hizmet ettiğini, demir yolu, kara yolu, iletişim altyapısı dahil pek çok projenin şantiyelerinde de çalışmaların özveri ve titizlikle sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dağları tünellerle geçip akarsularımızı köprülerle aşıyoruz. Demir yolları reformumuz kapsamında ise Türkiye'yi demir ağlarla örüyoruz. Mavi Vatanımız denizlerimizde, limanlarımızla, tersanelerimizle, yerli üretim gemilerimizle, hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Uzayda, sayısı gün geçtikçe artan uydularımızla varlığımızı daha fazla gösterirken haberleşme sistemlerimizi çağın bütün gereklerine uygun hale getiriyoruz. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin nimetlerinden artık daha fazla yararlanıyoruz. Projelerimizle, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay alarak Yeni İpek Yolu'nun kalbi olacak bir Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah ülkemizin her köşesinde ekonomik büyümeyi hızlandıracak eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme sistemini en kısa zamanda tamamlayacağız."