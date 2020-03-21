Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı çalışmalar yürütülüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız hayvan satış yerleri kapatıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm ruhsatlı Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçeleri ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan satış yerleri ile adaklık satış yeri veya başka bir isimle faaliyet gösteren hayvan satış yerleri, ikinci bir karara kadar Kahramanmaraş İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı. - Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu. Öte yandan kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkının da geçici olarak günlük iki binişle sınırlandırıldığı belirtildi.

- KSÜ'den "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 23 Mart'tan itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini "uzaktan eğitim" sistemiyle sürdürecek. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Uzaktan Eğitim Merkezinin, eğitim ve öğretim sürecinin aksamaması adına bütün önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde derslerinin verileceği şekilde entegre edildiğini ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, tüm KSÜ öğretim elemanı ve öğrencilerinin yeni uygulamaya en kısa sürede uyum sağlayacağına inandığını kaydetti. Dulkadiroğlu Belediyesi ise kamu binalarını dezenfekte etti. Bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan ilçesinde ziyaret ettiği esnafa maske dağıttı. İlçe merkezindeki esnafa kendi elleriyle maske takan Güngör ve Gürbüz, hijyen kurallara uyulması noktasında öneri ve uyarılarda bulundu. - Kilis Kilis'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle kentte toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin durdurulmasına/engellenmesine, konunun kolluk birimleri tarafından takibatının yapılarak kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve/veya adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı. - Malatya Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi, mahalleleri, köpüklü suyla temizledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilere toplu taşıma araçlarını kullanmama uyarısında bulundu. Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sağlık tedbirleri kapsamında, şehir genelinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken, en çok risk altında olan 65 yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları sağlıkları açısından önem taşımaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'nin sağlık çalışanları için yayımladığı teşekkür mesajında şunlar belirtildi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gösterdiğiniz emek ve fedakarlık asla azımsanamaz. Dünya genelinde etkisini gösteren ve ülkemizde de yeni görülen yeni tip koronavirüs hastalığı için elinizden gelen çabayı gösterdiğinizi biliyor ve hizmetlerini için teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve el birliğiyle bu zor günleri atlatacağımıza inanıyor, halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve tedavi sürecindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." Öte yandan Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, askere uğurlama törenleri ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi. -Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de marketlerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, Şanlıurfa Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile koronavirüs tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun tercih ettiği ürünlerde, fiyat, fatura, ürün sahtekarlığı ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde ekipler, fahiş fiyat artırımına giden iş yerleri hakkında yasal işlem yaptı.