Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.
- Kilis
Kilis'te de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.
- Malatya
Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnce ve beraberindeki personel Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti:
"Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın huzurunun teminatı olan jandarmamıza, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."
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