Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnce ve beraberindeki personel Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Törene, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti:

"Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın huzurunun teminatı olan jandarmamıza, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

