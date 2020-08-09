Kahramanmaraş mağaralarıyla tarihe ışık tutuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine, köklü tarihiyle Kahramanmaraş'ın arkeolojik açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.

Birçok antik kenti ve kültürel değerleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en çok mağara kazısına ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta turist hareketliliği bekleniyor.

AA muhabirinin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kaynaklarından derlediği bilgiye göre, şu anda Türkiye'de 8 mağara kazısı yapılıyor.

Kentte 3 ayrı alanda mağara kazısı görmenin mümkün olduğunu dile getiren Küçükdağlı, "Direkli, Keçe Mağara, Yusufun Kayası mağaraları kazısıyla Kahramanmaraş, Türkiye'de mağara kazıları bilinirliğini ön plana çıkarıyor." dedi.

Bilimsel ve kurtarma kazılarının, Kahramanmaraş'ın tarihine, kültürüne ve bilimsel değerlerine katkı sunduğuna dikkati çeken Küçükdağlı, buluntuların aynı zamanda hem bir kültür değeri hem de dünya mirası olduğunu ifade etti.

Gün yüzüne çıkarılan yer altı zenginliklerinin turizm değeri olduğuna işaret eden Küçükdağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş'taki kazı alanlarında her geçen yıl daha da artan 6 sabit alandaki kazının dışında kurtarma kazılarıyla 8-10 alana kadar çıkıldığını görüyoruz. Hatta önümüzdeki yıllarda sabit kazı alanlarının da üniversite camiasının, akademisyenlerin, arkeoloji bölümlerinin teveccühüyle daha da artacağını düşünüyoruz.

Kazı alanlarında yapılan çalışmalar ile beraberinde devam eden lojistik desteklerle önümüzdeki yıllarda Kahramanmaraş'taki her bir kazı alanının birer bilimsel merkeze dönüşeceğini ümit ve tahmin ediyorum."