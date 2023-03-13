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Kahramanmaraş merkezinde 628 kalıcı konut için temel kazısına başlandı

13.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk proje için ilk kazma vuruldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri de kalıcı konutlar için hazırlık yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk projenin temel kazısına başlayan ekipler, zamanla yarışıyor.

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Yusuf Kızılgül, gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde toplam 7542 konut planlandığını, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 3 etapta 1748 konut inşa edileceğini bildirdi.

Karacasu Mahallesi'nde yapılacak 628 konutluk proje için ilk kazmanın vurulduğunu, kısa zamanda temelin atılarak binaların yükseleceğini aktaran Kızılgül, yöresel mimariye uygun inşa edilecek konutların zemin artı 3 kat olarak yapılacağını, yapılarda depreme dayanıklı tünel kalıp sisteminin kullanılacağını aktardı.

İl genelinde konut yapımı için 12 ihale gerçekleştirildiğini bildiren Kızılgül, Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerindeki projelerde de temel atmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

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TOKİ Kahramanmaraş İnşaat

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