YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş otogarı yenileniyor

Kahramanmaraş otogarı yenileniyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 16.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan ‘Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmaları yapılıyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkım çalışmaları tamamlanırken yeni otobüs terminali iki kattan oluşacak.

Kahramanmaraş otogarı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan ‘Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmaları yapılıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkım çalışmaları tamamlanırken yeni otobüs terminali iki kattan oluşacak. Terminalinin zemin katında, 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber ve 1 adet sağlık kabini yer alacak. Birinci katta bebek bakım odası, bay ve bayan mescidi gibi bölümler yer alacak.
Terminal içerisinde yenileme çalışmaları nedeniyle şehirlerarası ulaşım hizmeti veren firmalar ise geçici olarak ilçe garajında hizmet veriyor.
Kahramanmaraş’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden firma yetkilileri, terminal binası içerisinde yapılan tadilatın kendileri için de iyi bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, daha modern ve daha ferah bir ortamda hizmet vermekten mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Kahramanmaraş otogarı yenileniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:32
İkindi
16:02
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Bilge Eczanesi
Onikisubat
Derman Eczanesi
Onikisubat
Dilara Eczanesi
Onikisubat
Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
Hisar Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuna Eczanesi
Dulkadiroglu
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.