Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürüldü

Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki belediyeler, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirdiklerini belirtti.

Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararına uygun olarak su fiyatlarında düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de su kullanımında indirim yapıldığını duyurarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Enflasyon Tedbirleri kapsamında su kullanım bedelinde uygulanacak KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentteki su fiyatlarında düzenleme yapıldığını duyurdu, yeni fiyatların faturalara yansıyacağını bildirdi.



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