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Kahramanmaraş'ta bulunmuştu! 'Dünyada olmayan 6 element' iddiasına açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'Kahramanmaraş'ta dünyada olmayan 6 elementli meteor taşı bulunduğu' iddiasına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden yanıt geldi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Aydın’ın Didim ilçesinden Rumi Çatıkkaş’ın, elindeki gök taşlarının KSÜ Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı’nda yapılan inceleme sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirme üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada taşın analizinde 26 element bulunduğu, ancak dünyada olmayan altı elementin tespit edildiğine ilişkin ifadenin yer almadığı belirtildi.

KSÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, habere konu olan taşın 24 Eylül 2018 tarihinde Alper Altay tarafından üniversiteye getirilip içeriği hakkında bilgi istendiği belirtildi.

Taşın, yarı kantitatif bir analiz tekniği olan XRF cihazıyla analiz edildiği ifade edilen açıklamada 26 element bulunduğu belirtilirken, Rumi Çatıkkaş’ın beyanında yer alan dünyada olmayan 6 elementin tespit edildiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Analiz sonucunda periyodik cetvelde yer alan 26 adet element ve oksit bileşik formları verilmiştir. Raporda malzemenin kökeni hakkında herhangi bir yorum bulunmamaktadır. ÜSKİM laboratuarında yapılan analiz sonuçlarınca dünyada var olmayan altı elementin tespit edildiğine dair Rumi Çatıkkaş isimli şahsın beyanına dayandırılarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

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"İNSAN VE HAYVAN RESİMLERİNİN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Meteor taşlarını incelerken özellikle içlerinden birinin dikkatini çektiğini belirten Rumi Çatıkkaş, "Taşı fotoğraflayıp büyüttüğümde üzerinde insan ve hayvan resimlerinin olduğunu fark ettim. Resimli gök taşının tanıdığım amatör fotoğrafçıya da çok sayıda fotoğrafını çektirdim. Fotoğrafları incelediğimizde taşın üzerinde 40’a yakın insan ve hayvan figürünün olduğunu fark ettik" demişti.

"DÜNYADA OLMAYAN 6 ELEMENT" İDDİASI

İlk haberde, "Yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edilirken, 26 elementin 20’si dünyada var olan, 6’sı ise dünyada olmayan elementler olduğu raporlandı" denilmişti.

Kaynak: DHA

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