YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı, 14 Ekim'de başlayacak

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı, 14 Ekim'de başlayacak

12.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı, 14 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 14 - 23 Ekim arasında okurlarla buluşacak.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılacak fuarın bu yılki teması "Sezai Karakoç'a Saygıyla" olarak belirlendi.

Yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan fuara, aralarında Kemal Sayar, Hulki Cevizoğlu, Ali Ural, Uğur Batı, Mario Levi, Tarık Tufan, Nedim Şener ve Ömür Akkor'un bulunduğu birçok isim konuk olacak.

Etkinlik boyunca panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandıFatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildiEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kitap fuari

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.