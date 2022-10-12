Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı, 14 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 14 - 23 Ekim arasında okurlarla buluşacak.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılacak fuarın bu yılki teması "Sezai Karakoç'a Saygıyla" olarak belirlendi.

Yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle buluşturacak olan fuara, aralarında Kemal Sayar, Hulki Cevizoğlu, Ali Ural, Uğur Batı, Mario Levi, Tarık Tufan, Nedim Şener ve Ömür Akkor'un bulunduğu birçok isim konuk olacak.

Etkinlik boyunca panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

