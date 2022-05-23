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Kahramanmaraş Valiliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

23.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş Valiliğinde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" planlamaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Bir personelin "deprem oluyor" diye bağırmasıyla başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip "çök-kapan-tutun" pozisyonunu alan görevli personel, "Deprem sona erdi" sesinin ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan çıkarıldı.

Tatbikat sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun da elleriyle başını koruyarak binadan ayrıldı.

Tatbikatta, İl AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından valilik personeline deprem sırasında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Binadaki görevli personelin valilik bahçesinde toplanmasıyla AFAD ve itfaiye ekipleri senaryo gereği depremde valilik binasında mahsur kalan yaralıları kurtararak ambulansa taşıdı.

Vali Coşkun, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

AFAD'ın kentteki bütün kurumlarda tatbikat yapacağını belirten Coşkun, "Deprem bakımından ilimiz çok riskli iller arasında. Dolayısıyla bu tür afetlere hazırlıklı olmamız bakımından tatbikatların yeri ve önemi çok fazla. Onun için arkadaşlarımızdan ricamız, AFAD müdürümüzün ifade ettiği hususlarla ilgili lütfen üzerimize düşen görevleri yerine getirelim. Bu konuda duyarlı olalım. Ailemizi, çevremizi, çocuklarımızı, komşularımızı bu konuda duyarlı ve farkında olmaya davet edelim." dedi.

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deprem Kahramanmaraş

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