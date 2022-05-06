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Kahramanmaraş Valiliği'nden ev yangınına ilişkin açıklama

06.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği'nden ev yangınına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen ikamet ve iş yeri yangınıyla ilgili bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde bulunan M.K'ye ait ikamette çıkan yangında evin yatak ve oturma odasındaki eşyaların kısmen yandığı ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada farklı tarihlerde M.K'ye ait ev ve iş yerinde yangın meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalarda 06.04.2022 tarihinde müşteki şahsa ait ikamette 30.04.2022 tarihinde ise Ayaklıcaoluk kırsal mahallesinde aynı şekilde yangın olayı meydana gelmiştir. 05.05.2022 günü müştekiye ait ikamette yangın ihbarının alınması ile birlikte olay yerine anında yeteri kadar kolluk kuvveti sevk edilerek, çevre güvenliği alınmış, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye görevlilerinin çalışması esnasında, olay yerinde bulunan müşteki sahsın yakınları tarafından taşkınlık çıkartılarak kolluk kuvvetlerine fiziki müdahalede bulunulmuş, olay yerine girmeye çalışan ve taşkınlık çıkartan şahıslar orantılı bir şekilde müdahale edilerek, göz yaşartıcı sprey kullanmak suretiyle kontrol altına alınmışlardır. Müdahaleler esnasında taşkınlık çıkartan şahıslar tarafından 2 polis aracına zarar verilmiştir. Yangın ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuş, mevcut olay ile birlikte geçmiş tarihlerde müşteki şahsa ait ikamette ve imalathanede meydana gelen iki yangın olayının şüphelisi yakalanarak adli makamlar nezaretinde gerekli işlemler yapılmıştır."

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