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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında, AA'nın ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini yürüttüğünü aktırdı.

Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Coşkun, özverili hizmetler gerçekleştiren AA çalışanlarına başarılar diledi.

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