Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında, AA'nın ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini yürüttüğünü aktırdı.

Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Coşkun, özverili hizmetler gerçekleştiren AA çalışanlarına başarılar diledi.



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