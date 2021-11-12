YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te DEAŞ mensubu 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te DEAŞ mensubu 3 şüpheli tutuklandı

12.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te DEAŞ mensubu 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te DEAŞ mensubu 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu M.K.(30), A.S.(33) ve A.G.(31) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltıKahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş DEAŞ

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:21
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Aksüt Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Elıf Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.