Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Kovid-19 denetimleri

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan iş yerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Coşkun, daha sonra gazetecilere, hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere Kahramanmaraşlı esnafların hassasiyet gösterdiğini belirten Coşkun, şu bilgileri verdi:

"İşletme ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi tedbirleriyle ilgili alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza hem esnaflarımıza bu tedbirleri tekrar hatırlatıyoruz. Esnaflarımız alınan tedbirlerle ilgili mümkün mertebe kurallara riayet ediyor. Tabii ki temennimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda bu hassasiyetin yükselmesi. Malum biliyorsunuz işletmelerimizde zaman zaman kalabalıklar olabiliyor. Temennimiz bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, işletme sahiplerimizin, esnaflarımızın kurallara uyması. İnşallah bizde geldiğimiz bu süreç itibarıyla beklentimiz vakaların giderek azalması. Malum biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada hem de ilimizde zaman zaman vaka artışları olabiliyor. Bunu takip ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize çağrımız mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Hiçbir şekilde maskeden vazgeçmeyelim."