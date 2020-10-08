YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Kovid-19 denetimleri

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Kovid-19 denetimleri

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Kovid-19 denetimleri

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan iş yerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Coşkun, daha sonra gazetecilere, hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere Kahramanmaraşlı esnafların hassasiyet gösterdiğini belirten Coşkun, şu bilgileri verdi:

"İşletme ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi tedbirleriyle ilgili alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza hem esnaflarımıza bu tedbirleri tekrar hatırlatıyoruz. Esnaflarımız alınan tedbirlerle ilgili mümkün mertebe kurallara riayet ediyor. Tabii ki temennimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda bu hassasiyetin yükselmesi. Malum biliyorsunuz işletmelerimizde zaman zaman kalabalıklar olabiliyor. Temennimiz bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, işletme sahiplerimizin, esnaflarımızın kurallara uyması. İnşallah bizde geldiğimiz bu süreç itibarıyla beklentimiz vakaların giderek azalması. Malum biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada hem de ilimizde zaman zaman vaka artışları olabiliyor. Bunu takip ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize çağrımız mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Hiçbir şekilde maskeden vazgeçmeyelim."

Öte yandan, Türkoğlu ilçesinde de yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara maske mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

- Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin Şahinbey ilçesindeki tarihi Almacı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Gül, pazardaki esnaflarla görüşerek, salgın kurullarına özen göstermelerini istedi.

Pazardaki müşterilerle de sohbet eden Gül, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında uyararak, maske dağıttı.

İncelemelerde Gül'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı
Eski Başkan Uysal toprağa verildi
Eski Başkan Uysal toprağa verildi
Öğrencilere beslenme önerileri
Öğrencilere beslenme önerileri
Çatı katında çıkan yangın korkuttu
Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:25
İkindi
15:39
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Elif Eczanesi
Onikisubat
İbni Sina Eczanesi
Dulkadiroglu
Simya Eczanesi
Onikisubat
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Tekinşen Eczanesi
Onikisubat
Yavuz Selim Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.