Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



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