YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor

11.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtuluş Destanı oyunu sahnelendi, Kıraç konser verdi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, oyuncu Tamer Karadağlı ve sanatçı Kıraç'ın katılımıyla "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinleri kapsamında, Valilik Meydanında kurulan sahnede tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı ile Adnan Erbaş, Cevat Duman, Çetin Azer Aras, Filiz Gaye Alacacı, Murat Atak, Nihat Hakan Güney, Yağmur Uzunoğlu ve Mehmet Ali Toklu tarafından "Kurtuluş Destanı" adlı oyun sahnelendi.

Oyunu izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kutlamalar kapsamında Kahramanmaraşlı ses sanatçısı Kıraç da açık hava konseriyle sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sanatçı Kıraç'a çiçek takdim etti.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir günde Kahramanmaraş halkını yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ederek, kurtuluş mücadelesinde şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Toyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldıToyota'nın geleneksel yıllık toplantısı metaversede yapıldı
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kıraç Tamer Karadağlı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:51
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.