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Kahramanmaraş’ın yeni cazibe bölgesi: Kuzey Çevre Yolu

İHA İHA
16.04.2024 09:24
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almayan şehrin kuzeyindeki dağ yamacının cazibesi artıyor.

Kahramanmaraş’ın yeni cazibe bölgesi: Kuzey Çevre Yolu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası şehirdeki binlerce bina yıkılmış, birçoğu ağır ve orta hasar almıştı. Şehrin Onikişubat ilçe sınırlarında yer alan Kuzey Çevre Yolu güzergahı ise cazibesini artırmaya devam ediyor. Depremi en az zararla atlatan bölgelerden olan güzergah, zeminin sağlam olması nedeniyle ilgi çekiyor. Yüksek katlı binaların bile zarar görmediği bölge dron ile görüntülendi. Depremde hasar almaması nedeniyle şehir merkezindeki birçok iş yeri bu alana taşındı. Esnaf Mustafa Kutas, “Kuzey çevre yolunda iki yıldır esnaflık yapıyorum. Deprem sonrası insanlar bu bölgeye yönelmeye başladı. Yolun tamamlanması ile birlikte daha çok faaliyete geçeceğine inanıyorum. Bu bölgenin cazibesinin artması fiyatların da artmasına neden oldu” dedi.
Esnaf Enes Sayılı ise, “Deprem sonrası bu bölge dayanıklı olduğu için insanlar geliyor. Konumumuzun iki üç yıla daha da iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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