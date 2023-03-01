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Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu

01.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın en büyük dondurma üreticilerinden biri, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Kentteki bir dondurma firması da destek olmak amacıyla depremzedelere dondurma ikram etti.

AKDO Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, AA muhabirine, depremler nedeniyle birçok insanın çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldığına işaret etti.

Kentteki hava sıcaklığının artmaya başladığını belirten Davarcıoğlu, çadır kentlerde kalan çocukları mutlu etmek için dondurma ikramında bulunmayı kararlaştırdıklarını anlattı.

Kahramanmaraşlılara her türlü yardımı sağlamak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Davarcıoğlu, "Sıcak günlerde çocuklarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün diye dondurma dağıtımına başladık. Elimizden geldiği kadar her şekilde insanlara, Maraş'ımıza yardımcı olmak için her imkanı sunmaya hazırız, sunuyoruz da." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş dondurma

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