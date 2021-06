Kahramanmaraşlı siyam ikizlerinin hazırladıkları el emeği ürünler ilgi görüyor

Siyam ikizlerinin yıl boyunca 'Hayat Boyu Öğrenme Programı'na devam ettiğini belirten Coşkun, "Siyam ikizlerimiz şu an üniversitemizin uzaktan eğitim programına devam ediyorlar. Dolayısıyla, aktif olarak eğitim devam etmeyince alternatif olarak Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün programına dahil oldular. Bu şekilde üretici halde birçok ürün ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Siyam ikizlerinden Ayşe Tanrıkulu da salgın sürecinde evde 'Hayat Boyu Öğrenme Programı' kapsamında kardeşiyle çeşitli ürünler yaptıklarını ifade etti.

"İlk sergilerini açtılar"

Tanrıkulu, kardeşi Sema ile ilk defa sergi açacaklarından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde biraz sıkılmıştık. El sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istedik. Hocalarımızdan Allah razı olsun bizlere çok destek oldular. Çok güzel ürünler çıkardık. Taş boyama, makrome, takılar, bebek battaniyesi yani bir çok şey çıkardık. Ben bunları yaparak zevk aldım ama buralara kadar geleceğimi hiç düşünmemiştim. Şu an onurluyum, gururluyum. Engel yok, her şeyi aşabiliriz. Her şeyi aşabiliriz, yeter ki aklımız ve kalbimiz düzgün olsun. Çok heyecanlıyız."

Serginin açılışına, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk ve davetliler katıldı.