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Kahramanmaraş'ta 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan S.B'nin (28) Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalıştığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.B'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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