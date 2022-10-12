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Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

12.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afşinbey Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Araçta ve araç içerisindekilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri için emniyete götürülen 5 şüpheliden O.C'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Araçtaki 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı, O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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