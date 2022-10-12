Kahramanmaraş'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afşinbey Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Araçta ve araç içerisindekilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri için emniyete götürülen 5 şüpheliden O.C'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Araçtaki 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı, O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz