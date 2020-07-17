Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainleri, milletin hüsrana uğrattığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Avşar Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Türkiye'de Askeri Müdahaleler ve Demokrasi" konulu konferansta, vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin verdiği destansı mücadeleye dikkati çeken Can, "15 Temmuz gecesi ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyen FETÖ mensubu hainlere milletimiz, şanlı bir direnişle karşılık vermiş ve milletin silahlarını milletin iradesine çeviren, kendi vatandaşına kurşun sıkanları hüsrana uğratmıştır." dedi.

Allah'tan bir daha bu millete böyle bir hainlik yaşatmamasını dileyen Can, "Bu tür hain emeller besleyenler de bilmelidir ki bu millet her türlü hain girişime karşı duracak kuvvet ve kudrettedir. Vatan, bayrak ve mukaddesatı için şehitliği göze alan bir milletin karşısında hiçbir hain girişim muvaffak olamaz." diye konuştu.