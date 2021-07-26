Kahramanmaraş'ta 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen polisler, durumundan şüphelendikleri Şahin K'nin (31) Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı.

Yapılan incelemede, Şahin K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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