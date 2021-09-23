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Kahramanmaraş'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet ve hırsızlık suçlarından 17 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.Y'nin (31) Şazibey Mahallesi'nde bir evde sakladığı bilgisini aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

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