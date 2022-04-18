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Kahramanmaraş'ta 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin Oruç Reis Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan S.D. cezaevine gönderildi.

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