Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan E.O.Z'nin (32) 5 Nisan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.O.Z. cezaevine gönderildi.



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