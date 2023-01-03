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Kahramanmaraş’ta 23 bin öğrenciye destek

03.01.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 4. sınıflara yönelik ücretsiz izleme ve değerlendirme sınavı düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta 23 bin öğrenciye destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde 4. sınıflara yönelik il geneli izleme ve değerlendirme sınavları ve anket uygulaması başlatıldı.

Proje çerçevesinde ilk olarak şehir genelinde resmi ve özel toplamda 422 kurumda 23 bin öğrencinin katılımıyla eşzamanlı izleme ve değerlendirme sınavı gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarına dair hazırlanan raporlar da eğitim öğretimden sorumlu tüm paydaşlara ulaştırılarak tespit edilen öğrenme kayıplarının telafisine yönelik eylem planları hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen İzleme Değerlendirme Sınavları ve Anket Uygulaması’na ilişkin Dulkadiroğlu Sultan Bayazıt İlkokulu’nda tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Bugün de 4. sınıf öğrencilerimize yönelik bir izleme ve değerlendirme sınavı gerçekleştiriyoruz. 23 bin öğrencimiz bu sınava katılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle eğitime yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek.

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