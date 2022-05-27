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Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

27.05.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.Y. kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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