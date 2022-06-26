YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

26.06.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hurda ve ikinci el malzeme satımı yapan iş yerlerine yönelik denetimde, "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla hurda ve ikinci el malzeme satımı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

40 iş yerinde yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi satın alan iş yeri sahiplerine adli, iş yeri çalışma ruhsatı olmayan ve malzeme alım satım belgesi düzenlemeyenlere ise idari işlem yapıldı.

115 şahsın sorgulandığı denetimde, "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E de (46) yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştıZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:06
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
20:05
Yatsı
21:44
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.