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Kahramanmaraş'ta 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı düzenlendi

13.08.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı düzenlendi

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odasınca düzenlenen 3. Alışveriş Festivali ve Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) 9 gün sürecek etkinlik kapsamında, birçok yerel markanın standı açılırken, her akşam bir sanatçı konser verecek.

Oda Başkanı Muhlis Akkurt, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın "tekstilin başkenti" olduğunu ve birçok dünyaca ünlü markanın fason üretimlerinin kentte yapıldığını söyledi.

Bu tarz etkinliklerin tanıtım ve alışveriş açısından önemli olduğunu kaydeden Akkurt, esnafın üretim kapasitesini artırıp hem katma değere hem istihdama katkıda bulunabilmesi için sanayi sitesi çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

- Kuaförler doğa temalı saç tasarımları yaptı

Daha sonra, kentteki kuaförlerden oluşan şov takımı sahne alarak, doğa temalı saç tasarımları yaptı. Ekip, tişörtlerindeki yazılarla yeşilin önemine de dikkati çekti.

Gösteri sonrasında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şov takımına teşekkür ederek, "Burada saç kesmeden nasıl tıraş olunur onu gördük. Ama en önemlisi de geçen haftalarda yaşadığımız ve ciğerimizi yakan ormanlarımıza karşı yaptıkları uyarılar çok önemliydi." dedi.

Güngör, kentin birçok sektörde öncü olmasından gurur duyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fırsat buldukça bu sektörleri gezerek mutluluğumu paylaşıyorum. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Bu sene hamdolsun yapma imkanı oldu. Esnafımız, üreticimiz, ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için burada başka bir alan buluyor. Ciddi bir hareketlilik oluyor. Pandemi esnafımızı ciddi derecede etkiledi ancak hamdolsun ki devletimizin gücü ve milletimizin bu konudaki sağduyusu sayesinde bu süreyi çok iyi şekilde atlattık."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de üretimin hiçbir zaman ihmal edilmemesi, iş dünyasının sürekli ayakta tutulması gerektiğini kaydetti.

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