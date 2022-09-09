Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

Jandarmanın bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe D, İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz