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Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

21.07.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.23’te merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 5.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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