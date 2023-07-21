Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.23’te merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 5.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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