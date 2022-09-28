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Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi

28.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 4 kardeşin kurtarılması itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evdeki yabancı uyruklu kardeşler Melek B. (2), Sali B. (4), Yusuf B. (6) ve İheb B. (7) dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolleri yapılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çocukların kurtarılma anları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, itfaiyecilerin olay yerine gidişleri, yangından dolayı evin odalarına sığınan 4 kardeşin itfaiyeciler tarafından kucaklanarak ikametten tahliye edilmesi ve çocukların sakinleştirilmesi yer alıyor.

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yangın Kahramanmaraş duman İtfaiye sağlik

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