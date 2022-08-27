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Kahramanmaraş'ta 40. Göksun Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

27.08.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 40. Göksun Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Göksun Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 40. Göksun Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Alparslan Türkeş Mesire Alanı Çim Saha'da minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalara Gürcistan, İran, Bulgaristan ile Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 1017 sporcu katıldı.

Cazgırların sunumlarıyla renk kattığı şampiyonada minikler kategorisi 25-30 kiloda Muhammet Gülhan, 35 kiloda İbrahim Kıvrak, 40 kiloda Muhsin Alp Kıvrak, 45 kiloda Efe Kaan Sucu, 50 kiloda Ali Dereli ve 55 kiloda Enes Kavlu birinci oldu.

Yıldızlar kategorisinde 50 kiloda Zeynel Abidin, 60 kiloda Abdulsamet Timur, 65 kiloda Sefa Yıldırım, 70 kiloda Ferhat Yiğit, 75 kiloda Fatih Özgen, 80 kiloda Batuhan Karabulut ve 85-100 kiloda İbrahim Benekli ilk sırayı elde etti.

Büyükler kategorisinde ise 55 kiloda Ahmet Peker, 60 kiloda Şaban Kızıltaş, 65 kiloda Hamza Zopalı, 70 kiloda Mehmet Söyler, 75 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 80 kiloda Nuri Temur, 85 kiloda Musa Gürbüz ve 90 kiloda Arif Özen şampiyon olmayı başardı.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Samet Özarslan'ı yenen Rıza Yıldırım da başpehlivan oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile katılımcılar tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, törende yaptığı konuşmada, festivalin yüksek izleyici ve sporcu katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Son zamanlarda geleneksel güreşlere vatandaşlardan ciddi destek olduğunu, bunun da kendilerini sevindirdiğini dile getiren Hopur, şunları kaydetti:

"Bugün Kırkpınar'dan sonra çok katılımın olduğu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 40'ıncısı yapılan Karakucak Güreş Festivali oldu. 1017 kişiyle rekor bir katılım oldu. Yurt dışından katılımlar da var. İnşallah geleneksel güreşlerimiz daha iyi yerlere doğru gidiyor. Gitmesi için biz de teknik olarak federasyon olarak tüm ekibimizle güreş organizasyonu yapan belediyeler ve kurumlar olsun beraber hizmet vermekteyiz. İnşallah gençliğimizi sosyal medya tuzağından kurtarıp spora çekip sporun içinde de geleneksel şalvar, aba, karakucak güreşlerimizle tanıştırıp daha iyi yapılması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden geleni yapacağız. 1017 rakamı gerçekten çok güzel bir rakam. Keşke 1071 olsaydı da daha çok tevafuk olurdu."

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da Göksun Karakucak Güreş Festivali'nin 40'ıncısını yoğun katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İlçenin güreşe meyilli bir kent olduğunu ifade eden Aydın, karakucak güreşinin ata yadigarı bir spor olduğunu sözlerine ekledi.

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