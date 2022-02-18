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Kahramanmaraş'ta 50 liralık borç için tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 17 yıl hapis

18.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 50 liralık borç için tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 17 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 50 liralık borcu nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren sanık 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet P. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Mehmet P, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak 17 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 Eylül 2021'de Halil Küpeli ile Mehmet P. arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Küpeli kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Sanık Mehmet P. için "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, maktulün sanıktan 50 lira borcunu istediği, daha sonra çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği belirtilmişti.

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