YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu toplam 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birbirleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.

Ekipler, çalışma kapsamında drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 500 polisle 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 zanlıdan 19'u tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Eskişehir’de bin 22 iş yeri denetlendi
Eskişehir’de bin 22 iş yeri denetlendi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:23
İkindi
15:29
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Akarsu Eczanesi
Onikisubat
Bahadır Eczanesi
Onikisubat
Çare Eczanesi
Onikisubat
Güneş Eczanesi
Dulkadiroglu
Merve Eczanesi
Onikisubat
Şenel Eczanesi
Dulkadiroglu
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Kahramanmaraş’a 25 bungalov ev
Cerit Türkmenlerinden baba Halisdemir’e "Türkmen Yağlığı"
Cerit Türkmenlerinden baba Halisdemir’e "Türkmen Yağlığı"
Öğrencileri istedi, öğretmen beste yaptı
Öğrencileri istedi, öğretmen beste yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.