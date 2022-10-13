Kahramanmaraş'ta 8’inci Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

Kahramanmaraş'ta 8'inci Kitap Fuarı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla yarın açılıyor.

Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 8'inci Kitap Fuarı'na 210 yayınevi ve 350 yazar katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, fuara onur konuğu olarak iştirak edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fuar alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda yaklaşık 50 yazarın söyleşi yapmasının beklendiğini söyledi.

Güngör, fuara, komşu iller başta olmak üzere ülkenin her yerinden katılım beklediklerini ifade ederek "Yarın açılışımızda Cumhurbaşkanlığımız İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun inşallah onur konuğumuz olacak. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olan bu şehirde kitap fuarımızın ve uluslararası şiir ve edebiyat haftamızın her yıl daha fazla gelişmesine gayret ediyoruz." diye konuştu.

Fuarda yapılması planlanan etkinlikleri anlatan Güngör, 9 gün sürecek fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

