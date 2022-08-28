Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Batuhan Kılınç idaresindeki 46 HA 589 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılınç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz