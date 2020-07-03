YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

Kahramanmaraş'ta anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü - Arazide küçük çaplı hortum oluştu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Narlı Mahallesi Seyrantepe mevkisindeki anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.

Ekiplerin bölgedeki rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu arada, yangın sonrası arazide küçük çaplı hortum oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:09
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:43

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Aksüt Eczanesi
Onikisubat
Çağrı Eczanesi
Onikisubat
Güleryüz Eczanesi
Dulkadiroglu
Hilal Eczanesi
Onikisubat
Yavuz Selim Eczanesi
Onikisubat
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kahramanmaraş'ta polise mukavemet eden kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polise mukavemet eden kişi tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Koluna ölüm nedenini yazıp intihar etti

Koluna ölüm nedenini yazıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.