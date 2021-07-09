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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi yakalandı

09.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis H.A'nın (31) Güneşevler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

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