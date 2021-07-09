Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis H.A'nın (31) Güneşevler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

