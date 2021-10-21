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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ/PDY üyesi 5 kişi yakalandı

21.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ/PDY üyesi 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan meslekten ihraç eski komiser yardımcısı D.G, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski polisler A.Ü. ve E.K. ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan A.Ç. ve A.K. ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iltisaklı kurum çalışanı E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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