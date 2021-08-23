Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Beşen Mahallesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Cuma T. (59) ile Adil A. (63) tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma T. yanındaki tabancayla Adil A'yı vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adil A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma yapan ekipler şüpheli Cuma T'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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