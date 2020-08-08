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Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta asayiş operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta son 2 haftada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullandıkları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde suç ve suçluyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden ekipler, kent genelinde uygulamaları artırdı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 10'u havaya ateş ederken suçüstü, 7'si üzerinde ve aracında silah bulunduran, 4'ü huzursuzluk çıkaran, 3'ü ise olaydan kaçarken olmak üzere 24 kişi yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 9 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Söz konusu 24 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden kişilerle etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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