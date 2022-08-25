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Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

25.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

H.O. yönetimindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, Kayseri çevre yolu Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Ağır yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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