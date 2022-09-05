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Kahramanmaraş'ta baraj ve göletlere 1 milyon 489 bin sazan yavrusu bırakıldı

05.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta baraj ve göletlere 1 milyon 489 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kahramanmaraş'ın su kaynaklarının verimliliğini ve canlılığını artırmak amacıyla baraj ve göletlere 1 milyon 489 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 1 milyon 489 bin sazan yavrusu kente getirildi.

Araçlarla taşınarak kentin çeşitli baraj ve göllerine götürülen yavrular Menzelet, Kılavuzlu, Sır barajları gibi alanlarda suya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gazetecilere, bakanlığın projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yapılan çalışma kapsamında kentin su kaynaklarının verimliğini ve canlılığını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Bilir, Kahramanmaraş'ın tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

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