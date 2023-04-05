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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede devam edecek

05.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliğinden, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 12 mahallede süreceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Dulkadiroğlu ilçesinde Divanlı, Peynirdere, Aksu, Sümer, İstasyon, Karacasu Karşıyaka ve Karacasu Karaziyaret mahalleleri ile Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Ilıca, Yolyanı, Gayberli ve Bulutoğlu mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 50'sinin yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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