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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede devam edecek

03.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde acil durumdaki bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 19 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Oruç Reis, Yusuflar, Ağcalı, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Şazibey ve Barboros mahalleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Peynirdere, Güzelyurt, Karacasu Karaziyaret, Elmalar, Bulanık, İsmet Paşa ve Erkenez mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 48'nin yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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