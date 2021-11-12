Kahramanmaraş'ta bir hükümlü cezaevinde hafız oldu

Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlü, 5 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Hükümlü Veysel Bakır'ın hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, İl Müftüsü Mustafa Tekin ile kurum personelleri ve ilgililer katıldı.

Bakır'ın hafızlık cübbesini giydiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Vaizi Musa Söyler, yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında, manevi rehberlik birimi olarak görev yaptıklarını, hafızlık konusu üzerinde titizlikle durduklarını belirtti.

Hafızlık eğitimlerinin ilerleyen süreçte artarak devam edeceğini belirten Söyler, ceza infaz kurumunda bir mahkumun daha hafızlığını tamamladığını ve yapılacak sınavlara hazırlandığını kaydetti.

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan Veysel Bakır da bir bireyin kendisini geliştirmesi için hiç bir şekilde geçmişe takılı kalmaması gerektiğini ve yaklaşık 5 yıldır bu cümleye inanarak her geçen gün kendine yeni bir şeyler kattığını ifade etti.

Bakır, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah ceza yattığım hayat boyunca hiçbir günümü boş geçirmedim ve bundan bir gün bile zarar görmedim. Aksine, Cenabıallah'ın Kuran-ı Kerim'de buyurduğu gibi 'Siz Allah'tan gerektiği gibi sakınırsanız, o sizi hiç ummadığınız anda rızıklandırır' ayetini tecrübe etmiş bir insanım. Duygularımı tarif etmek zor. Takdir edersiniz ki biraz heyecanım var. Bana emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bütün mahkum arkadaşlarıma da buradan tavsiye ederim."

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile İl Müftüsü Mustafa Tekin törende Bakır'a hediye takdim etti.

