YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta bir hükümlü cezaevinde hafız oldu

Kahramanmaraş'ta bir hükümlü cezaevinde hafız oldu

12.11.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir hükümlü cezaevinde hafız oldu

Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlü, 5 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Hükümlü Veysel Bakır'ın hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, İl Müftüsü Mustafa Tekin ile kurum personelleri ve ilgililer katıldı.

Bakır'ın hafızlık cübbesini giydiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Vaizi Musa Söyler, yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında, manevi rehberlik birimi olarak görev yaptıklarını, hafızlık konusu üzerinde titizlikle durduklarını belirtti.

Hafızlık eğitimlerinin ilerleyen süreçte artarak devam edeceğini belirten Söyler, ceza infaz kurumunda bir mahkumun daha hafızlığını tamamladığını ve yapılacak sınavlara hazırlandığını kaydetti.

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan Veysel Bakır da bir bireyin kendisini geliştirmesi için hiç bir şekilde geçmişe takılı kalmaması gerektiğini ve yaklaşık 5 yıldır bu cümleye inanarak her geçen gün kendine yeni bir şeyler kattığını ifade etti.

Bakır, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah ceza yattığım hayat boyunca hiçbir günümü boş geçirmedim ve bundan bir gün bile zarar görmedim. Aksine, Cenabıallah'ın Kuran-ı Kerim'de buyurduğu gibi 'Siz Allah'tan gerektiği gibi sakınırsanız, o sizi hiç ummadığınız anda rızıklandırır' ayetini tecrübe etmiş bir insanım. Duygularımı tarif etmek zor. Takdir edersiniz ki biraz heyecanım var. Bana emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bütün mahkum arkadaşlarıma da buradan tavsiye ederim."

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile İl Müftüsü Mustafa Tekin törende Bakır'a hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:21
İkindi
15:07
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Aksüt Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Elıf Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.