Kahramanmaraş'ta çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettiği hırsızlık zanlısı M.O, kaldırımda oturarak henüz bilinmeyen nedenle çamaşır suyu içmeye başladı.
Durumu fark eden polis, M.O'nun elinden çamaşır suyu şişesini alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
M.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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